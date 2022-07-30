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Akkuyu NGS'de, TSM Enerji ile sözleşme imzalandı

30.07.2022 - 14:19
Akkuyu NGS'de, TSM Enerji ile sözleşme imzalandı | Ekonomi Haberleri

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi’nde TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği ifade edildi. Önümüzdeki süreçte, 1’inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıkların yapılacağı kaydedilen açıklamada, 2, 3 ve 4’üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacağı belirtilirken, projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği vurgulandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada, projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türk vatandaşlarının sayısının artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, şunları ifade etmişti: “Akkuyu NGS projesi katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. 4’üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif bir aşamaya girilmiştir. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Yerelleştirme hedefinin 6,5 milyar dolar civarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar dolar tutarında sipariş verilmiş durumdadır. Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80’inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaat ekibine sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz.”

Sahadaki tüm çalışmalar, bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Son olarak 21 Temmuz 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev’in katılımıyla Akkuyu NGS'nin 4’üncü ünitesinin temel atma törenini gerçekleştirilmişti.


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