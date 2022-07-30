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DTO'dan eğitime büyük destek

30.07.2022 - 13:55
DTO'dan eğitime büyük destek | Sektör Haberleri

Denizli Ticaret Odası (DTO), eğitime olan desteğini artırıyor. Bu kez de mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine eğitim vererek destek olacak.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) destekli yeni bir projeye daha imza attı. Böylelikle AB fonlarından Denizli’ye sağladığı kaynağın tutarı 113 milyon TL’yi (6 milyon 238 bin Euro) aştı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yararlanıcı olacağı Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi için, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile güç birliği yaptı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Avrupa Birliği’nden yüzde 90’ı hibe yaklaşık 512 bin euro destek alacağımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın desteklediği Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projemizi başlattık. Projemiz 18 ay sürecek. Mesleki ve Teknik Eğitim Yetkinlik Geliştirme Merkezi’mizi açacağız. Denizli’mizin de aralarında bulunduğu Türkiye’nin dört bir tarafındaki 20 farklı ilden 160 tekstil teknolojisi öğretmeni ile 40 KOBİ çalışanımıza eğitimler vereceğiz. Mesleki eğitimde deneyimli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyamız ile eğitim kurumlarının temsilcilerinden 500 kişiye yönelik faaliyetlerimiz de olacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimize özel eğitimler düzenleyeceğiz. Denizli OSB’mizin katkılarıyla sağladığımız devasa bir alanda büyük bir teknoloji üssü inşa edecek Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezimiz ile Mesleki Eğitim Merkezimizi aynı çatı altında buluşturacağız; bu sayede sektörümüzün beklenti ve ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacağız” dedi.

Denizli Ticaret Odası; Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin iş birliğiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi - Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (METEK - III) çerçevesinde Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’ni hazırladı. Projenin tanıtımı için Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Başkanı Abdülkadir Uslu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli İl Milli Eğitim (MEM) Müdürü Süleyman Ekici DOSB Müdürü Ahmet Taş, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, DTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile ilgili komitelerinin üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi.

BAŞKAN ERDOĞAN, OSB BAŞKANI USLU’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Erdoğan, toplantının açış konuşmasında, tekstil sektöründe büyük bir değişim başlattıklarını vurguladı. Erdoğan, “İstedik ki bu çabamızla elde edilecek kazanım, bütünsel bir dönüşüm olsun. Şimdi bunun için günümüz piyasasının ve sektörümüzün gereksinimlerini karşılayacak ve modernizasyonumuzu tamamlayacak yeni bir adım atıyoruz; Mesleki ve Teknik Eğitim Yetkinlik Geliştirme Merkezi’mizi kuruyoruz. Detaylı bir proje hazırladık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı çerçevesinde de kabul edildi. Bu projemizle mesleki eğitimin kalitesini artıracağız. Teknik kapasitemizi yükseltecek, makina parkımızı güçlendireceğiz. Denizli Organize Sanayi Bölgemiz, yine proje ortağımız. Bugüne kadar sanayicilerimizin ve bizlerin taleplerini geri çevirmeyen, bu merkezimizi kuracağımız alanı projemiz için tahsis eden Denizli Organize Sanayi Bölgemizin Başkanı Abdülkadir Uslu’ya, iş dünyamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“PROJEMİZ AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ”

Başkan Erdoğan, proje sayesinde Denizli’de teknik tekstille ilgili teknoloji üssünün vasfının da genişleyip gelişeceğinin altını çizdi. Erdoğan, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur!’ Yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz ve onların çok daha iyi bir eğitim almaları, göreve geldiğimiz günden bu yana hep önceliğimiz oldu; bundan sonra da öyle olacak. Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezimiz ile Mesleki Eğitim Merkezimizi aynı çatı altında buluşturarak, sektörümüzün beklenti ve ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacağız. Vereceğimiz eğitimlerle, mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerimizin piyasanın işleyişine hâkim olmalarını sağlayacağız. Eğitimin kalitesini artıracak; zaman kaybını önleyecek, verimliliğimizi yükselteceğiz. Sektörün nitelikli eleman arayışının karşılanmasına destek sağlayacağız. Yüzde 90’ı hibe 511 bin 627 euro bütçeli projemiz, Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından finanse ediliyor. 18 ay sürecek projemiz çerçevesinde mesleki eğitimde deneyimli sivil toplum kuruluşlarımız ile iş dünyamız ve eğitim kurumlarımızın temsilcilerinden 500 kişiye yönelik çeşitli faaliyetlerimiz de olacak. Projemiz, Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“DENİZLİ TİCARET ODAMIZ, BİZE FARKLI ALANLARDA DESTEK VERİYOR”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de konuşmasında, Denizli Ticaret Odası’nın eğitime verdiği destekleri anlattı. İl Müdürü Ekici, “Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan 25 sektörel mükemmeliyet merkezi var. 25 pilot ilden biri de Denizli; bu da bizim için gurur verici. Denizli Ticaret Odamız, bize o kadar farklı alanda destek veriyor; bu en önemlilerinden biri. Denizli, tekstil ihracatıyla ekonomide çok ciddi bir aktör. Bu konuda eğitim işi bizde; destek işi sizde Başkanım” dedi. 


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