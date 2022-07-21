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İstanbul’dan 4.5 milyar dolar ihracat

21.07.2022 - 10:45
İstanbul’dan 4.5 milyar dolar ihracat | Ekonomi Haberleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye 20 bini aşkın firma, 2022 yılının ilk beş ayında 4 milyar 568 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 30.5 oranında arttırdı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul İhracatçıları, ilk beş ayda 191 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.9 oldu. İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk beş ayında, değer bazında en fazla ihracatı 336 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Norveç’e gemi ve yat; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 923 milyon dolar ile Ortadoğu oldu.

İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, “Farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesi ile İstanbul İhracatçı Birlikleri, mayıs ayındaki ihracatı ile başarılı bir performans sergiledi. İİB’nin ihracatı, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü. Bu başarının haziran ayında da devam edeceğini ve yılın ilk yarısını ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Hedef pazarlarımıza yönelik etkinliklerimiz, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılım fuarları, Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, dijital platformlar aracılığı ile de gerçekleştirdiğimiz alım heyetleri ve ticaret heyetler ile çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.


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