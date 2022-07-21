Teknoloji projelerini globalde destekleyecek | Ekonomi Haberleri

Geçtiğimiz ay Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi unvanını alan SAHA İstanbul, SAHA Girişim Programı kapsamında haziran ayında başlattığı başvuru sürecini tamamladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; desteklenecek 15 yerli firmayı ve projelerin seçimini tamamladıklarını belirten SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “SAHA Girişim Programı’yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentörlüğe kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması ve müşteri bulması için organizasyonlar ile proje pazarı etkinliklerine katılımları da hedefleniyor” dedi.

15 FİRMA BELİRLENDİ

SAHA İstanbul Değerlendirme Kurulu, tasarımı, teknolojisi ve projesi yüzde yüz yerli ve milli olan 15 firmanın yatırımcı görüşmelerine hazırlanması, hukuki ve teknik danışmanlık gibi konularda destek verecek. 2015 yılında kurulan ve 816 üyesiyle yerli savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunan SAHA İstanbul, 11 Değerlendirme Kurulu üyesinden alınan formların girişimci firma özelinde toplamda 740 puan üzerinden yapılan değerlendirme ile desteklenecek 15 firmayı belirledi. SAHA İstanbul’un, yerli savunma sanayinin yüksek katma değer sahibi projeler geliştirmesi ve global alanda rekabet etmesini sağlayacak SAHA Girişim programına çok büyük önem verdiğini söyleyen Haluk Bayraktar, “Başta savunma, uzay ve havacılık olmak üzere yüksek teknoloji ürünü olan girişimci firmalarımız ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine büyük katkı sağlayacaklar. SAHA Girişim, Türkiye’de projesi olan tüm firmaların önünü açıyor. Savunma sanayinin özellikle global alanda rekabetini daha güçlü hale getirecek, sektörde kaliteli, bilinçli büyümeyi destekleyecek” diye konuştu.

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