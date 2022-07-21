21 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,5640 TL seviyesini, en yüksek ise 17,6570 TL seviyesini görürken; kur saat 10:28 itibarıyla 17,6327 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0490 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0204 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1128 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında düşüşle 106,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0208 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17,23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,05 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler