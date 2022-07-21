Ekonomiye 35 milyon liralık ıhlamur katkısı | Ekonomi Haberleri

Ihlamur yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ıhlamur ile orman köylüsüne yıllık yaklaşık 6 milyon TL, ülke ekonomisine ise 35 milyon TL’ye yakın katkı sunuyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; kilosu neredeyse 500 TL’ye kadar çıkan ıhlamur, Kosova’dan Amerika’ya kadar uzanan 60 ülkeye ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan ıhlamurdan, Türkiye ormanlarında 2021 yılı sonu itibarıyla 24 bin hektar alanda 441 ton yararlanıldı. Ihlamur üretimini desteklemek için envanter ve planlama çalışmaları yürüten OGM verilerine göre, Türkiye ormanlarında 2021 yılı sonu itibariyle 24 bin hektar alanda 441 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. Her yıl bahar aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçlarında toplama genellikle çiçeklenme dönemleri olan haziran ve temmuz aylarında yapılıyor.

Ihlamur çiçeği, Türkiye’den ihracatı gerçekleştirilen önemli tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alıyor. 2021 sonu itibariyle Dominik Cumhuriyeti, Kosova, Almanya, ABD başta olmak üzere 60 farklı ülkeye 186 bin ton ıhlamur ihracatı yapıldı.

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