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‘İşbirliğini güçlendirme görüşmesi’

04.09.2021 - 09:35 | Son Güncelleme :
‘İşbirliğini güçlendirme görüşmesi’ | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, Özbekistan’da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldiğini bildirerek, “Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter sayfasından Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan’da olduğunu kaydeden Elvan, “Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.


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