Koordinasyon Kurulu’ndan kapsamlı ekonomi değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 23 ve 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; EKK’den yapılan yazılı açıklamada, toplantılarda küresel aktivitede son dönemdeki gelişmelerin yanı sıra yüksek emtia fiyatları ve küresel enflasyonun etkilerinin değerlendirildiği, gelecek dönemde gelişmiş ülke para politikası duruşlarının küresel finansal piyasaları üzerindeki olası yansımalarının da gözden geçirildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü büyüme eğilimini koruduğu, büyümenin daha dengeli görünümü açısından hem net dış talebin hem de iç talebin pozitif katkı sağlamasının olumlu olarak değerlendirildiği belirtildi. Fiyat gelişmeleri ve enflasyonun belirleyicilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik arz yönlü politikaların detaylı ele alındığı, yatırım, üretim, istihdam ve dış ticaret gelişmelerinin gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, birden çok bakanlığı ilgilendiren eylemlerin ilerleme süreçlerine ilişkin iyileştirici unsurlar üzerinde mutabık kalındığı belirtilerek, eylemlerin hayata geçirilmesinde kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesine yönelik karar alındığı ve reformlara ilişkin çalışmaların tüm paydaşların katkısıyla koordineli şekilde takvime uygun sürdürüldüğü vurgulandı. 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin makro projeksiyonların değerlendirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere son haline getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, OVP’ye yönelik yol haritası ve makro tahminlerin kurul üyeleri tarafından ele alındığı, OVP’nin öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapıldığı bildirildi.

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