Petrolde milyonluk üretim artışı | Ekonomi Haberleri

Türkiye, yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimini yüzde 10 artırarak 11 milyon 725 bin varile yükseltti. 2021’in ilk altı ayında yurtiçi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. 2020 yılının aynı döneminde 10 milyon 731 bin varillik üretim elde edilmişti.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üretirken, yurtiçi ham petrol üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiriyor. TPAO bu yılın mayıs ayında Diyarbakır’daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli’deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı. TPAO’nun 2021 yılı yurtiçi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerindeyken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 oranında arttı.

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