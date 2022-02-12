İngiltere'nin büyümesi 81 yılın zirvesinde! | Ekonomi Haberleri

İngiltere ekonomisi 2021 yılında yüzde 7,5 büyürken; bu büyüme 1941 yılından beri görülen en yüksek veri olarak kayda geçti.

İngiltere ekonomisi geçen yıl yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Bu, 1941 yılından beri görülen en yüksek veri. Böylece İngiltere ekonomisi, koronavirüs pandemisi yüzünden yaşadığı daralmanın ardından II. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en yüksek büyümeyi kaydetmiş oldu.

Geçen yıl büyümenin bu kadar yüksek gelmesinin en önemli sebebi, ekonominin 2020 yılında koronavirüs pandemisi yüzünden yüzde 9,4 daralma kaydetmesi. Aralık ayında ise ekonomi omicron varyantına bağlı olarak hizmet ve perakende sektöründeki kapanmalar sebebiyle yüzde 0,2 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi ONS'e göre yılın son çeyreğinde büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oldu. ONS yetkililerinden Darren Morgan, BBC'ye yaptığı açıklamada, 2021'de kaydedilen genişleme ile İngiltere'nin G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Morgan bununla birlikte, 2020'de ekonomide yaşanan ani düşüşe dikkat çekerek büyümenin bunun üzerine geldiğini ifade etti; pandemi öncesi düzeylerle karşılaştırıldığında İngiltere'nin G7 ülkeleri arasında ortada olduğunu belirtti. Bu karşılaştırmaya göre ABD, Kanada ve Fransa ekonomileri İngiltere ekonomisinden önde. İngiltere ise İtalya, Almanya ve Japonya'nın önünde bulunuyor.