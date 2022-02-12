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“Dünyada üyesine kefil olan tek kuruluşuz"

12.02.2022 - 09:59
“Dünyada üyesine kefil olan tek kuruluşuz" | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, dünyada üyelerini kefil olan tek kuruluş olduklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu ziyareti kapsamında geldiği Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasına kayıtlı üyelere yönelik müşterek ödül törenine katıldı. İlk Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı seçildiğinde odanın sadece bir masa, bir kasa ve bir odadan ibaret olarak gördüğünü ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ünye’deki oda ve borsaların üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bu yıldız ise uluslar arası bağımsız bir kuruluş tarafından veriliyor. Odalar ve Borsalar Birliği başkanı olduğumda bir sözüm vardı. Benim için bir masa, bir kasa, birde odaydı. Ama bu gün bakıldığında odalarımız proje üretiyorlar. Artık yeni bir oda ve borsa yapılaşması var” dedi.

“DÜNYADA ÜYESİNE KEFİL OLAN TEK KURULUŞUZ”

Dünya genelinde üyelerine kefil olan ve kredi sunan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Dünyada üyesine kefil olan tek kuruluş bizleriz. 1 milyon 600 bin üyemiz var. Eğer kredi kullanmak için lazım olan teminatı bulmakta zorlanıyorsan, sana oda ve borsalar olarak kefil oluyoruz. Şu anda yaklaşık 600 milyar liraya yakın kefalet var. Ama şu anda odalar ve borsalarımız sayesinde hiçbir şeyimiz olmasa bile bir itibarımız var. Özellikle pandemi döneminde başkanlarımız üyeleri için gece gündüz çalışıyor. Biz çalışmalarımız içerisinde 81 ilde 81 okul diyerek 113 adet okul yaptık. Dün bunun sonuncusu olan Ordu’da Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

“BİZ BİR OLURSAK DAHA ÇOK BAŞARIRIZ”

Ticaret hayatına başladığı günden itibaren 'birlikten kuvvet doğar' lafından yola çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bizler, oda ve borsalar olarak üyelerimizle tek yumruk oldukça başarımız kat ve kat artacaktır. Sadece içeride ve dışarıda ekonomimizin temeli olan üyelerimizin yaptığı ticari işler, bizleri birbirimizle daha sıkı hale getirmektedir. Şu an ülkemizde her sıkıntıyı aşacak bir birliğe ve imkana sahibiz” şeklinde konuştu.

Ordu ziyareti kapsamında yapılan okul açılışlarına Ünye’yi de eklediklerini de aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Geçen hafta 173 okulu Türkiye eğitim camiasına hediye ettik. Şimdi Ünye'deki oda ve borsaların ortak talepleri doğrultusunda Ünye'mize de bir okul kazandırmış olacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sizlerin talep ve önerilerinizi not alarak buradaki faaliyetleri Ankara'ya ileteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.


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