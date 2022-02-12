Altın fiyatlarında 'Ukrayna krizi' yükselişi! Zirve yaptı | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı, Ukrayna krizi ile ilgili ABD ve Rusya tarafında gelen açıklamalarla sert yükselirken; 3 ayın zirvesine tırmandı. Yeni haftada piyasaların gözü kulağı Fed tarafından gelebilecek açıklamalarda ve ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde olacak.

ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yapması ve sonrasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemesi dünyada 'savaşa hazırlık' olarak yorumlandı. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Kritik açıklamalar öncesi 1840 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, sonrasında ‘güvenli liman’ etkisinin çalışmasıyla 1865 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı böylelikle, 19 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi görerek 3 ayın zirvesine ulaşırken; haftayı 1861 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni haftada gözler Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmelerde olacak.

ALTINDAN ABD ENFLASYONU TEPKİSİ

Perşembe günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD ocak ayı enflasyon verisi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, ons altın fiyatı sert dalgalanmıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 2019 yılından bu yana ilk defa yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkarken; sonrasında yüzde 2 seviyenin altına geriledi.

40 yılın zirvesini yenileyen ABD enflasyon rakamları sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısından 0,50 baz puan faiz artırım beklentisi kuvvetlendi. Fed’in agresif bir sıkılaşmaya gitmesi, ons altın fiyatları açısından negatif olurken; dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri açısından pozitif algılanır.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, gram altın fiyatlarını da destekledi. Gram altın fiyatı, haftaya 787 lira seviyesinden başlarken; haftanın son işlem gününde, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 810 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın haftayı ise, 807 lira seviyesinden tamamladı.