İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ONS Uzmanı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay giyim, tren ve feribot biletlerindeki yoğun talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti.

Ülkede kasım ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerinin aralıkta gevşetilmeye başlanmasıyla tüketicilerin Noel öncesi ürün talebindeki artış, enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasına neden oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. Beklenti, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 0,5 artış göstermesi yönündeydi. İngiltere'de TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

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