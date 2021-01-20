‹ Önceki Haber İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde Sonraki Haber › Ziraat Bankası'nın tarım kredileri yüzde 24 arttı Ziraat Bankası'nın tarım kredileri yüzde 24 arttı

Fitch'ten piyasalara 'olumlu' mesaj

20.01.2021 - 16:07
Fitch'ten piyasalara 'olumlu' mesaj | Ekonomi Haberleri

Fitch, bu yıl gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması ve ABD dolarının zayıflaması nedeniyle gelişen piyasalar için kredi ortamının daha olumlu olacağını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings raporunda, bu yıl gelişen ekonomilerde büyümenin artması ve emtia fiyatlarının yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının da güçlenmesinin öngörüldüğü raporda, ABD dolarının daha zayıf olması nedeniyle gelişen piyasalar için kredi ortamının 2021'de geçen yıla göre daha olumlu olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama sürecinin gelişen ekonomiler üzerindeki etkisinin henüz belirsiz olduğu, bu ekonomilerde bütçe açıkları ve kamu borçlarının arttığı kaydedildi.

##$HABER_1467759$##

Gelişen ülkelerde işsizlikteki artış, sosyal göstergelerdeki bozulma ve gelir dengesizliğindeki büyümenin politik şoklar için zemin hazırladığı belirtilen raporda, Fitch tarafından 2019 sonunda negatif görünümle değerlendirilen gelişen ülke sayısının 13 iken, 2021 başında bunun 29'a yükseldiği belirtildi.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, son dönemde ekonomi yönetimince kısmen daha "Ortodoks" bir çerçevede politika sıkılaştırmasına gidilmesi, enflasyonun düşürülmesi ve dış finansmanın iyileştirilmesi konusunda iletişime daha güçlü vurgu yapılmasının politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesi için pozitif adımlar olduğunu belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4217 Değişim: -0,58%
Düşük 7,4184 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
8,9882 Değişim: -0,76%
Düşük 8,9812 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
445,54 Değişim: 0,87%
Düşük 438,70 20.01.2021 Yüksek 446,31
Açılış: 441,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.