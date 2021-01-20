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Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında kaldı

20.01.2021 - 13:43
Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında kaldı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşti.

AB'de ise kasım ayında yüzde 0,2 olarak belirlenen yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 0,3'e çıktı.

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Enflasyon, aralık ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,4, Slovenya'da yüzde eksi 1,2, İrlanda'da yüzde eksi 1, Estonya'da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İspanya'da yüzde eksi 0,6 ve İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa’da sıfır olarak ölçüldü.


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