İndirimin maliyeti 30 milyar lira | Ekonomi Haberleri

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV bugünden itibaren yüzde 1’e düştü. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin maliyetinin iadeler dahil 30 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. İndirimin enflasyona 1.7 puan olumlu etkilemesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Et, süt, peynir, şeker gibi birçok gıda ürününde KDV indirimi getiren düzenleme Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olacak karara göre gıda ürünlerindeki yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e düşürüldü. KDV’nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenleme ile aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması için gıda ürünlerinden alınan oranın indirildiği belirtildi. Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler indirim dışında kaldı. KDV indirimi kapsamına ise şu ürünler giriyor:

HANGİ ÜRÜNLER VAR?

“Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünler, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları.”

TOPTAN TESLİM AYRIMI KALKTI

Bu arada yapılan düzenleme ile gıda maddelerinde toptan-perakende ayrımı kaldırılmış oldu. Örneğin yumurta gibi bazı ürünlerde toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması uygulanıyordu. Yumurtada toptan satışlarda KDV yüzde 1, perakende de yüzde 8 olarak uygulanıyordu. Uygulama kolaylığı sağlamak amacıyla bu ayrım da kaldırıldı. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin maliyetinin iadeler dahil 30 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e indi ancak yüzde 1’le satılan ürünler için yüzde 18’lik KDV’ye dahil ürünler girdi olarak kullanılıyor. Yüzde 18 oranı uygulanan ürünler nedeniyle aradaki yüzde 17’lik farkın iadesi alınıyor. Bunun için de toplam vazgeçilen KDV geliri 30 milyara ulaşıyor.

ENFLASYONA ETKİSİ 1.7 PUAN

Gıda ürünlerindeki indirimin enflasyona 1.7 puan olumlu etkilemesi bekleniyor. Tüketici enflasyonu sepetinde gıda grubunun ağırlığı yüzde 25.32 civarında. 7 puanlık indirimin tam olarak yansıtılması halinde de enflasyonu 1.7 puan düşürebileceği tahmin ediliyor.