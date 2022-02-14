  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İndirimin maliyeti 30 milyar lira
‹ Önceki Haber Ocakta 90 bin adetlik üretim Ocakta 90 bin adetlik üretim Sonraki Haber › KDV’yi yansıtmayana ağır cezalar geliyor KDV’yi yansıtmayana ağır cezalar geliyor

İndirimin maliyeti 30 milyar lira

14.02.2022 - 09:35
İndirimin maliyeti 30 milyar lira | Ekonomi Haberleri

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV bugünden itibaren yüzde 1’e düştü. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin maliyetinin iadeler dahil 30 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. İndirimin enflasyona 1.7 puan olumlu etkilemesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Et, süt, peynir, şeker gibi birçok gıda ürününde KDV indirimi getiren düzenleme Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olacak karara göre gıda ürünlerindeki yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e düşürüldü. KDV’nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenleme ile aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması için gıda ürünlerinden alınan oranın indirildiği belirtildi. Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler indirim dışında kaldı. KDV indirimi kapsamına ise şu ürünler giriyor:

HANGİ ÜRÜNLER VAR?

“Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünler, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları.”

TOPTAN TESLİM AYRIMI KALKTI

Bu arada yapılan düzenleme ile gıda maddelerinde toptan-perakende ayrımı kaldırılmış oldu. Örneğin yumurta gibi bazı ürünlerde toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması uygulanıyordu. Yumurtada toptan satışlarda KDV yüzde 1, perakende de yüzde 8 olarak uygulanıyordu. Uygulama kolaylığı sağlamak amacıyla bu ayrım da kaldırıldı. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin maliyetinin iadeler dahil 30 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e indi ancak yüzde 1’le satılan ürünler için yüzde 18’lik KDV’ye dahil ürünler girdi olarak kullanılıyor. Yüzde 18 oranı uygulanan ürünler nedeniyle aradaki yüzde 17’lik farkın iadesi alınıyor. Bunun için de toplam vazgeçilen KDV geliri 30 milyara ulaşıyor.

ENFLASYONA ETKİSİ 1.7 PUAN

Gıda ürünlerindeki indirimin enflasyona 1.7 puan olumlu etkilemesi bekleniyor. Tüketici enflasyonu sepetinde gıda grubunun ağırlığı yüzde 25.32 civarında. 7 puanlık indirimin tam olarak yansıtılması halinde de enflasyonu 1.7 puan düşürebileceği tahmin ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.002 Değişim: 0,00% Hacim : 34.049 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.971 14.02.2022 Yüksek 2.027
Açılış: 2.025
13,5983 Değişim: 0,04%
Düşük 13,5669 15.02.2022 Yüksek 13,6086
Açılış: 13,5922
15,3963 Değişim: 0,22%
Düşük 15,3518 15.02.2022 Yüksek 15,4080
Açılış: 15,3622
821,12 Değişim: 0,39%
Düşük 816,09 15.02.2022 Yüksek 821,74
Açılış: 817,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.