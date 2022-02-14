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KDV’yi yansıtmayana ağır cezalar geliyor

14.02.2022 - 09:52
KDV’yi yansıtmayana ağır cezalar geliyor | Ekonomi Haberleri

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e inerken, bu indirimi fiyatlarına yansıtmayan işletmelere ağır ceza yolda.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” diye konuştu.

OKUNMA ŞARTI

Denetimlere ilişkin Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de esnafa ve marketlere ‘elinizi vicdanınıza koyun, 7 puanlık KDV indirimini fiyatlara yansıtın’ çağrısı yaptı. Palandöken, hükümetten de temel gıdanın yanısıra tuvalet kağıdı, bebek bezi, deterjan, şampuan, sabun gibi temel tüketim ürünlerinde yüzde 18’lik KDV’de indirim ile elektrik, doğalgaz, mazot gibi temel üretim girdilerindeki KDV ve ÖTV oranlarının indirilerek üretim maliyetlerinin de düşürülmesini istedi.


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