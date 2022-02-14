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Ocakta 90 bin adetlik üretim

14.02.2022 - 09:27
Ocakta 90 bin adetlik üretim | Ekonomi Haberleri

Ocak ayında otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet olurken, ihracat da adet bazında yüzde 15 azalarak 68 bin adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk otomotiv üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında, 2021 yılı ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında azaldı. Baz etkisi dikkate alındığında ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.

İHRACAT AZALDI

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 11 artarak bin 371 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

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2.2 MİLYAR DOLAR

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, Euro bazında ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2.2 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 623 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 17 azalarak 550 milyon Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 13 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 5 oranında arttı.


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