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İletişim Başkanı Altun: İki ülke ekonomik ilişkileri güçlendirmede kararlı

26.11.2021 - 09:14
İletişim Başkanı Altun: İki ülke ekonomik ilişkileri güçlendirmede kararlı | Ekonomi Haberleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan görüşmesine ilişkin Twitter’daki hesabından açıklamada bulundu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nahyan’ı kabul ettiğini kaydeden Altun, “Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir. Ayrıca, bu anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler arasındaki anlaşmaların yanı sıra borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır” dedi.

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı Anlaşması kapsamında, iki banka arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlandığı açıklandı.


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