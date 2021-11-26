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Bankalarla olumlu görüşme

26.11.2021 - 09:06
Bankalarla olumlu görüşme | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve bankaların genel müdürleri bir araya geldi. Kavcıoğlu, toplantı sonrasında, “İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBB üyeleriyle görüşlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Banka genel müdürlerimizle karşılıklı bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade eden Kavcıoğlu, “İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye’de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye’nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK’dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok. Her şey kendi içerisinde konuşuldu. Bilgilendirdik. Faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör ve BDDK ile çok uyumlu iletişim içerisindedir” dedi.

‘OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DEĞİL’

Dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörünün bu işi yürüttüğüne dikkat çeken Kavcıoğlu, “Karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimiz, taleplerini değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi bu süreci birlikte götüreceğiz. Bu toplantılar daha önce de yapıldı. Olağanüstü bir toplantı değil onu ifade edeyim. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi” diye konuştu. TCMB, BDDK ve TBB toplantısına ilişkin basın duyurusunda, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ve uygulamaların daha verimli hale getirilmesine yönelik olarak “oldukça yararlı” geçtiği belirtildi.

YENİ EKONOMİK MODEL

TOPLANTI sonrasında Bloomberg HT kaynakları, yeni ekonomik model konusunda bilgi veren Kavcıoğlu’nun cari dengenin fazlaya dönmesini müteakip enflasyonun da düşeceği konusunda görüşlerini ifade ettiğini, piyasa prensiplerine bağlı kalınacağını, bu konuda hiçbir şüphenin ve tereddüttün olmaması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Kaynaklar, Merkez Bankası’nın yeni politika konusunda bankaların desteğini talep ettiğini ve bazı ekonomist ve akademisyenlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği konusunda görüş belirttiğini iletti. Kavcıoğlu’nun ayrıca, yüksek faiz modelinin yerini düşük faiz, yüksek istihdam ve üretime dayalı bir büyüme modeline bırakacağını net olarak ifade ettiği bildirildi.


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