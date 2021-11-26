dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12.12 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 11.96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 12.18 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 11.9400 TL seviyesini, en yüksek ise 12.2730 TL seviyesini görürken; kur saat 15.34 itibarıyla 12.1286 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 13.7810 TL'yi görürken; şu dakikalarda 13.7109 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 16.2059 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.47 oranında düşüşle 96.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1277 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.58 seviyesinde bulunuyor.

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