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IDEX’e 80 ülkeden katılım bekleniyor

19.05.2022 - 08:43
IDEX’e 80 ülkeden katılım bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding’in organize ettiği İstanbul Uluslararası Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX), 26 Mayıs’ta başlayacak.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık ticaret hacminin beklendiği ve İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara, 80 ülkeden yaklaşık 9 bin yabancı alıcının gelmesi bekleniyor. Ekonomik hacmi 1 miyar dolara yaklaşan, yerli üretim oranı ise son 10 yılda yüzde 8’den yüzde 25 seviyesine çıkan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü için 4 gün boyunca devam edecek IDEX, bu yıl 17. kez gerçekleştirmiş olacak. Türkiye ve dünyadan çoğunluğu diş hekimi olmak üzere 8 bini yabancı, toplam 30 binin üzerindeki sektör profesyoneli, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık 3 binin üzerinde katılımcı ile buluşacak.

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “Yurt dışından gelen ziyaretçiler ve alım heyetleri baz alındığında IDEX ülkemize en fazla döviz girdisi sağlayan uluslararası fuar konumunda” dedi. 


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