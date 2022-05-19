19 Mayıs dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,97 TL seviyesinde hareket ederken; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu güne 15,93 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni işlem gününde uluslararası piyasalarda, en düşük 15,9120 TL seviyesini, en yüksek ise 15,9780 TL seviyesini görürken; kur saat 09:27 itibarıyla 15,9540 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,8230 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,7557 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,7623 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 103,73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0482 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,66 seviyesinde bulunuyor.

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