Kadın girişimcilere mentorluk desteği | Girişim Haberleri

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Migros iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ 16-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Kampa katılan 60 kadın girişimci arasından belirlenen 15 kişiye, bir yıl boyunca mentorluk desteği verilirken; Migros, kampa katılan ve kalite standartlarına uygun üretim yapan tüm girişimcilerin ürünlerini satış imkanı sunacak. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kamp çalışmasıyla ilgili, “Tarımda sürdürülebilir büyümenin ve tarım sektöründe kadın girişimcileri desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızda da olduğu gibi aralarından belirlenecek 15 girişimciye de mentorluk desteği sağlayacağız. Çok güzel sonuçlar aldığımız bu programı sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ise programa ilişkin şunları söyledi:

“Migros olarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, kadın girişimcilere cesaret ve umut veren pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda programımıza katılan Mersinli bir girişimcimizin Migros’a özel olarak yetiştirdiği kazları alarak, kazın artık sadece Kars’ta değil, Mersin’de de üretilebildiğini gösterdik. Tüm girişimcilere ilham olacak bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. KAGİDER ile üçüncü yılını geride bıraktığımız işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyor, uzun seneler boyunca kadın girişimcileri destekleyen önemli adımlar atacağımıza gönülden inanıyoruz.”

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