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İcralık borçlar böyle silinecek

07.09.2022 - 09:45
İcralık borçlar böyle silinecek | Ekonomi Haberleri

İcralık olan elektrik, doğalgaz, su gibi borçların nasıl silineceğine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Çalışma için öncelikle yasa çalışması tamamlanacak ve TBMM’de görüşülecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; silinecek borçlar da sınır 2 bin lira olacak. Yani borç 2 bin 500 liraysa 2 bin liraya kadar olan borcun silinmesi söz konusu olmayacak. Ancak 1.000 lira elektrik 1.000 lira da doğalgaz borcu varsa bu borçlar silinebilecek. Toplamı 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi söz konusu olacak.

15 AĞUSTOS ŞARTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, icra takibine uğramış 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini söyledi. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşülebilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da kapsama dahil olacak. Bu borçların silinmesi için öncelikle yasa teklifi hazırlanacak ve TBMM’ye sunulacak. Komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından son hali verilecek ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra düzenleme hayata geçmiş olacak. Silinecek borçlar bireysel borçları kapsayacak. Borçların silinmesi için vatandaşın borcu için icra sürecinin başlamış olması şartı aranıyor. Vatandaşın borcu var ancak icraya işlem başlamamışsa kapsama girmeyecek. 15 Ağustos tarihinden sonra icra başlamış borçlar kapsamda olmayacak.

TOPLAM 2 BİN LİRA

Silinecek borçlarda sınır 2 bin lira olacak. Toplamı 2 bin liraya kadar olan borçlar kapsama girecek. Eğer diyelim ki bir ailenin 1.000 liralık elektrik borcu 1.000 liralık da doğalgaz borcu varsa bunlar kapsama girebilecek. Her iki borç da silinebilecek. Ya da 2 bin liralık elektrik borcu varsa bu borç da silinebilecek. Ama borç 2 bin liranın üstüne çıktığında kapsama girmeyecek. Yani 2 bin liranın üstündeki borç için 2 bin liraya kadarlık kısmın silinmesi durumu söz konusu olmayacak. Örneğin icra takibinde 2 bin 700 liralık bir elektrik borcu varsa bu kapsama girmeyecek. Bu borcun 2 bin lirası silinmeyecek. 2 bin liranın altında borçların silinmesiyle yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşın borcu icra takibinden düşecek.

 


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