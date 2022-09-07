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Ons altın kritik seviyenin altını gördü

07.09.2022 - 11:07 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 7 Eylül güncel dolar fiyatları

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde kritik seviyesinin altını görürken; gram altın fiyatı ise 1000 liranın altında işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, doların dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle bugünkü işlemelerde kritik seviye olarak kabul edilen 1700 doların altına sarktı. Yatırımcılar, Merkez Bankalarının faiz artırmaya devam ettiği bu süreçte, faiz getirisi olan yatırım araçlarına yönelirken; küresel tahvil faizleri de yükselişe geçti. Altın fiyatları ise hem dolarda hem de tahvil faizlerindeki yükselişe karşılık ters korelasyon etkisiyle baskı altında kalıyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1703 doları, en düşük 1691 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,06 oranında düşüşle 1700 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTINDA YATAY SEYİR

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 998 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 994 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 999,07 lira seviyesini, en düşük ise 991,10 lira seviyesini gördü.

Gram altın, gün içerisinde yatay bir seyirde hareket ederken, saat 10:55 itibarıyla yüzde 0,02 oranında yükselişle 998,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1663 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 842 liradan işlem görüyor.

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