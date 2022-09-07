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Otomotivden 2.3 milyar dolar ihracat

07.09.2022 - 09:27
Otomotivden 2.3 milyar dolar ihracat | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sanayi ağustos ayı ihracatı yüzde 6 düşüş ile 2 milyar 269 milyon dolar oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 10.6 oldu. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise otomotiv sanayi ihracatı yüzde 4.3 artarak 19.6 milyar dolar olurken, ilk sekiz aydaki ortalama aylık ihracat 2.45 milyar dolar oldu.  OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen ay yaşanan düşüşe rağmen ihracatımız, genellikle 2 milyar doların altında seyreden ağustos ortalamasını aştı. Ağustosta en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu tedarik endüstrisi oldu. Tedarik endüstrisi ile birlikte Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda da çift haneli artış kaydettik. İspanya, ABD ve Polonya’ya ihracatımız da çift haneli arttı” dedi.

Ağustosta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik sanayi yüzde 12 artışla 1 milyar 67 milyon dolar ihracata imza atarken, binek otomobil yüzde 4 azalışla 628 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar yüzde 50 azalışla 297 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubu da yüzde 13 artışla 133 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 3 azalışla 251 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a yüzde 31 azalarak 204 milyon dolar oldu. Yine İspanya’ya yüzde 44, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 27.5, Polonya’ya yüzde 16, Avusturya’ya yüzde 190, Portekiz’e yüzde 26, Çekya’ya yüzde 71 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 10, Belçika’ya yüzde 29, Sovenya’ya yüzde 59, Fas’a yüzde 12, Romanya’ya da yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı.


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