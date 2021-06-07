‹ Önceki Haber Rusya'dan şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' Rusya'dan şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' Sonraki Haber › Avrupa Birliği ülkelerinden yeşil dönüşüm fonuna onay Avrupa Birliği ülkelerinden yeşil dönüşüm fonuna onay

Hazine 8,7 milyar lira borçlandı

07.06.2021 - 15:52
Hazine 8,7 milyar lira borçlandı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 681,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 4 yıl (1575 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18,52, bileşik faiz ise yüzde 19,38 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 856 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 382 milyon lira, net satış 2 milyar 874,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 875 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 365 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bakanlık, ikinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz yüzde 3,19, reel bileşik faiz ise yüzde 3,21 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 940 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 506 milyon lira, net satış 1 milyar 481,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 296,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplamda 8 milyar 681,4 milyon lira borçlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: 0,00% Hacim : 14.261 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.433 07.06.2021 Yüksek 1.451
Açılış: 1.434
8,6192 Değişim: 0,08%
Düşük 8,6122 08.06.2021 Yüksek 8,6245
Açılış: 8,6126
10,5029 Değişim: -0,02%
Düşük 10,4970 08.06.2021 Yüksek 10,5184
Açılış: 10,5048
525,70 Değişim: -0,04%
Düşük 525,17 08.06.2021 Yüksek 527,27
Açılış: 525,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.