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Avrupa Birliği ülkelerinden yeşil dönüşüm fonuna onay

07.06.2021 - 16:00
Avrupa Birliği ülkelerinden yeşil dönüşüm fonuna onay | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, çevre dostu dönüşümden en fazla etkilenecek sektör ve grupları desteklemeye yönelik 17,5 milyar Euro'luk fonun kurulmasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB'nin 2050 yılına kadar çevre dostu ve yeşil bir kıta olması hedefinde kullanılacak "Adil Dönüşüm Fonu" düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, toplam 17,5 milyar Euro'luk fonla AB ülkelerinde fosil yakıt kullanımını azaltacak projeler ile sera gazı yoğun sektörlerin dönüşümü desteklenecek.

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Fon; kömür, linyit, kaya petrolü ile yoğun kirliliğe neden sanayi tesislerinin bulunduğu bölgelerde yerel ekonomiyi canlandıracak farklı temiz yatırımlara katkı sağlayacak. Söz konusu tesislerin kapanmasının ardından işsiz kalacak kişilerin başka alanlara yönlendirilmesine de destek verecek.

Fondan özellikle kömür madenlerini kapatmayı planlayan Polonya ve Almanya gibi ülkelerin önemli ölçüde faydalanması bekleniyor.


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