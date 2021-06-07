Şişecam'dan Macaristan'da 255 milyon Euro yatırım | Ekonomi Haberleri

Şişecam, Macaristan'da 330 bin ton kapasiteli yaklaşık 255 milyon Euro tutarında fabrika yatırımı yapacak.

Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacı ile kurulacak fabrikanın yatırım tutarı işletme sermayesi dahil yaklaşık 255 milyon Euro olacak.

Açıklamada Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına ve yatırımın gerçekleştirilmesi amacı ile de Macaristan'da yüzde 100 hissedarlık ile şirket kurulmasına karar verildiği belirtildi.

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Açıklamada "Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşması ve gerçekleştirilecek bu cam ambalaj tesisi yatırımı ile hem Macaristan hem de Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanması hedeflenmektedir" denildi.

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