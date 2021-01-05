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Ham çelik üretimi arttı

05.01.2021 - 16:52
Ham çelik üretimi arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 32,4 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 yükselişle 3,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 32,4 milyon tona çıktı.

Kasımda nihai mamul tüketimi yüzde 8,8 yükselişle 2,6 milyon tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde nihai mamul tüketimi yüzde 15,5 artışla 27 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT HEM MİKTAR HEM DEĞER BAZINDA ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı, kasımda miktarda yüzde 25 artışla 1,5 milyon ton, değerde ise yüzde 30,3 artışla 818 milyon dolar oldu.

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İhracat, ocak-kasım döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 7,8 azalarak 14,8 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 14,6 azalışla 7,6 milyar dolar seviyesine indi.

İthalat ise kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 23,1 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden yüzde 22,9 artışla 770 milyon dolara çıktı.

Geçen yılın 11 aylık döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 9,5 artışla 11,5 milyon ton oldu. Değer yönünden yüzde 1,8 azalarak 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada yer verilen sektör değerlendirmesinde, Türkiye'nin kasım ayında çelik ürünleri ihracatında gözlenen artışın, geçmiş dönemdeki ihracat taahhütlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada özetle şunlar kaydedildi: "İhracatın daha karlı olduğu için değil, kontratlardan kaynaklanan bir yükümlülük olduğu için yapılmış olduğu, bu ayda gerçekleşen yüzde 20 civarındaki fiyat artışlarının ihracata yansıtılmamış olmasından da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Nitekim aralık ayı rakamları henüz açıklanmamış olmakla birlikte aralık ayında çelik sektörümüzün yurt içi tedarike öncelik verdiği bilinmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren dünya ve Türk çelik sektöründe daha istikrarlı bir döneme geçileceği değerlendirilmektedir."


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