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En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

05.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme :
En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden | Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, 2020'de, 2019'a göre ihracatındaki yüzde 16,5'lik düşüşe karşın 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, aralıkta 2 milyar 799 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylece sektörün 2020 toplamındaki ihracatı 25 milyar 548 milyon 566 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl toplamındaki ihracat hacmi açısından otomotiv endüstrisini, 18 milyar 263 milyon 488 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 143 milyon 441 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

İhracat artışı açısından geçen yıl, 2019'a göre ilk sırada yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektörü yer aldı. Bu sektörü yüzde 20,8'le yaş meyve ve sebze, yüzde 8,8'le de meyve ve sebze mamulleri izledi.

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Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 75,3'ünün gerçekleştirildiği sanayi grubunun dış satımı, 2020'de 2019'a göre yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 24 milyar 369 milyon 143 bin dolarlık, yüzde 2,5'inin gerçekleştirildiği madencilik grubunda da yüzde 0,9 düşüşle 4 milyar 272 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapıldı.

EN ÇOK ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI

Geçen yıl ihracatçıların en çok dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 14 milyar 422,9 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 496,6 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 8 milyar 859,3 milyon dolarla ABD olarak belirlendi.

İhracatta ilk 20 ülkenin payı da geçen yıl yüzde 65,43'e ulaştı. Söz konusu ülkelere yapılan ihracat miktarı da 102 milyar 257 milyon 867 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.


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