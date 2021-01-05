‹ Önceki Haber Ham çelik üretimi arttı Ham çelik üretimi arttı Sonraki Haber › Tek seferde en büyük bağışı Bezos yaptı Tek seferde en büyük bağışı Bezos yaptı

İspanya'da 11 yılın en kötü işsizlik rakamı

05.01.2021 - 17:28
İspanya'da 11 yılın en kötü işsizlik rakamı | Ekonomi Haberleri

Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde kısıtlamaların uygulandığı aralık ayında bir önceki aya göre işsiz sayısında 36 bin 825'lik artış görülürken bunun, 2009'dan bu yana aralık ayında tespit edilen en kötü işsizlik rakamı olduğu da kaydedildi.

 

İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet İstihdam Kamu Hizmeti Kurumu'nun (SEPE) verilerine göre 2020 yılında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 22,9 artışla 3 milyon 888 bin 137'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı 2019'a kıyaslandığında işsiz sayısının 724 bin 532 arttığı İspanya'da, art arda 7 yıldır görülen işsizlik rakamlarındaki düşüş son buldu.

Noel bayramı ve yılbaşı olmasına rağmen Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde kısıtlamaların uygulandığı aralık ayında bir önceki aya göre işsiz sayısında 36 bin 825 artış görülürken bunun, 2009'dan bu yana aralık ayında tespit edilen en kötü işsizlik rakamı olduğu belirtildi.

##$HABER_1467448$##

İspanya'nın 2020 yılını yüzde 16 civarında işsizlik oranıyla kapattığını kaydeden SEPE, ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014 döneminde bu oranın yüzde 26'lara kadar çıktığını hatırlattı.

Kovid-19'dan dolayı mevcut durumda yaklaşık 750 bin işçi, kısa çalışma ödeneği benzeri, kısa adı ERTE olan devlet yardımından faydalanırken, ülkede işsiz sayısının daha fazla artmasının ERTE sayesinde önlendiği kaydedildi.

Salgından sosyo-ekonomik açıdan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, Merkez Bankası'nın açıkladığı rapora göre mevcut sağlık krizinin ardından ülkedeki serbest meslek şirketlerinin yüzde 20 ile 30'unun iflas edebileceği tahmin ediliyor.

Kamu harcamalarında şimdiye kadarki en büyük artışının görüldüğü ülkede kamu borcu ilk defa Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 114,1'ine denk gelmişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü de, İspanya'nın GSYH'sinin bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 11,6 düşeceğini, ekonominin 2023'e kadar kriz öncesi seviyelere ulaşamayacağını açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.490 Değişim: -0,39% Hacim : 42.366 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.475 05.01.2021 Yüksek 1.507
Açılış: 1.492
7,3898 Değişim: -0,44%
Düşük 7,3562 05.01.2021 Yüksek 7,4325
Açılış: 7,4222
9,0907 Değişim: -0,03%
Düşük 9,0475 05.01.2021 Yüksek 9,1251
Açılış: 9,0934
463,89 Değişim: 0,02%
Düşük 460,42 05.01.2021 Yüksek 466,23
Açılış: 463,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.