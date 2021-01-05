İspanya'da 11 yılın en kötü işsizlik rakamı | Ekonomi Haberleri

Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde kısıtlamaların uygulandığı aralık ayında bir önceki aya göre işsiz sayısında 36 bin 825'lik artış görülürken bunun, 2009'dan bu yana aralık ayında tespit edilen en kötü işsizlik rakamı olduğu da kaydedildi.

İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet İstihdam Kamu Hizmeti Kurumu'nun (SEPE) verilerine göre 2020 yılında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 22,9 artışla 3 milyon 888 bin 137'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı 2019'a kıyaslandığında işsiz sayısının 724 bin 532 arttığı İspanya'da, art arda 7 yıldır görülen işsizlik rakamlarındaki düşüş son buldu.

Noel bayramı ve yılbaşı olmasına rağmen Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde kısıtlamaların uygulandığı aralık ayında bir önceki aya göre işsiz sayısında 36 bin 825 artış görülürken bunun, 2009'dan bu yana aralık ayında tespit edilen en kötü işsizlik rakamı olduğu belirtildi.

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İspanya'nın 2020 yılını yüzde 16 civarında işsizlik oranıyla kapattığını kaydeden SEPE, ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014 döneminde bu oranın yüzde 26'lara kadar çıktığını hatırlattı.

Kovid-19'dan dolayı mevcut durumda yaklaşık 750 bin işçi, kısa çalışma ödeneği benzeri, kısa adı ERTE olan devlet yardımından faydalanırken, ülkede işsiz sayısının daha fazla artmasının ERTE sayesinde önlendiği kaydedildi.

Salgından sosyo-ekonomik açıdan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, Merkez Bankası'nın açıkladığı rapora göre mevcut sağlık krizinin ardından ülkedeki serbest meslek şirketlerinin yüzde 20 ile 30'unun iflas edebileceği tahmin ediliyor.

Kamu harcamalarında şimdiye kadarki en büyük artışının görüldüğü ülkede kamu borcu ilk defa Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 114,1'ine denk gelmişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü de, İspanya'nın GSYH'sinin bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 11,6 düşeceğini, ekonominin 2023'e kadar kriz öncesi seviyelere ulaşamayacağını açıklamıştı.

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