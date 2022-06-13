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Halka arz olup yeni yatırımlar yapacak

13.06.2022 - 09:14
Halka arz olup yeni yatırımlar yapacak | Ekonomi Haberleri

Demir-çelik sektöründe çelik profil alanında faaliyet gösteren Kocaer Çelik, borsaya açılmaya hazırlanıyor. Hisselerinin yüzde 20’sini halka açmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin bekleyen şirket, yatırım için de kolları sıvadı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yıllık 800 bin ton kapasiteli 3 çelik profil ile 1 galvaniz fabrikası bulunan Kocaer Çelik, yeni planlar kapsamında iki yeni tesis kurmak için harekete geçti. Şirket ayrıca, tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için güneş ve rüzgâr enerjisine 10 milyon dolar yatırım da yapacak.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan tesislerinde, Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Timurhan ve Genel Müdür Tolga Demirkıran’la birlikte şirketin hedefleri hakkında açıklamalar yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, mart sonu itibarıyla yıllık 533 milyon dolar ciroya ulaştıklarını söyledi. Aynı dönemde, 393 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kocaer, 6 kıtada 160 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi. 12 binin üzerinde 60 farklı kalitede ürün çeşitliliğine sahip olduklarını vurgulayan Kocaer, 85 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 280 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyledi.

YÜZDE 84 İHRACAT

Bu yılın ilk çeyreğinde üretimin yüzde 84’ünü ihraç ettiklerini belirten Hakan Kocaer, aynı dönemde çelik profil ürün grubunda Türkiye’nin demir-çelik ihracatının yüzde 22’sini, nisan ayında ise yüzde 25’ini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kocaer, enerji nakil hattı, güneş enerjisi alt yapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım, makine imalat ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yüksek mukavemetli, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profilleri üreterek hem yurtiçi hem de yurtdışı kanallarda satışlar gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

 


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