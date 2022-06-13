dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 13 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,26 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,10 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 17,11 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 17,25 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,1620 TL seviyesini, en yüksek ise 17,2800 TL seviyesini görürken; kur saat 09:51 itibarıyla 17,2647 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2020 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1090 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1714 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında yükselişle 104,56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0481 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,24 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler