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Otomotiv üretimi yüzde 4 azaldı

13.06.2022 - 09:05 | Son Güncelleme :
Otomotiv üretimi yüzde 4 azaldı | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının ocak-mayıs dönemi verilerini açıkladı. Yılın ilk 5 ayında toplam üretim bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 513 bin 887 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16.2 azalarak, 296 bin 362 adet olarak gerçekleşti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 534 bin 87 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 azalarak 380 bin 372 adedi buldu. Otomobil ihracatı da yüzde 16 oranında azalarak, 215 bin 892 adet oldu. Yılın ilk beş ayında üretimi ticari araçlar sırtladı. Bu dönemde, ticari araç üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. İlk 5 ayda yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 217 bin 525 olurken, traktör üretimi yüzde 15 oranında azalarak 20 bin 200 adet oldu.

Ocak-mayısta toplam otomotiv ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 3 oranında artarak 12.6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 13 artarak 11.5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, iç pazardaki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 290 bin 816 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı da yüzde 14 oranında azaldı ve 214 bin 148 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre, ocak-mayıs döneminde, toplam pazar yüzde 0.3, otomobil pazarı yüzde 0,9, ağır ticari araç pazarı yüzde 3.3 oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2.2 oranında düşüş gösterdi. 2022 yılı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal otomobil satışları yüzde 10 ve yerli otomobil satışları yüzde 19 oranlarında azaldı.


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