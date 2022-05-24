‘Güneşe’ talep 10 kat arttı | Ekonomi Haberleri

Sanayi tesislerinin son yıllarda güneş enerjisine talepleri artış gösterdi. Sanayi tesislerinin güneş enerjisi santralı (GES) talebi son yılda 10 kattan fazla arttı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 2014’te 40 megavatken, Mart 2022 itibariyle 8 bin 29 megavata yükseldi. Kurulu gücün 7 bin 45 megavatı lisanssız GES oldu. 12 Mayıs 2019’da tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız üretim faaliyeti gösteren tesisler için aylık mahsuplaşma yapılarak ihtiyaç fazlası elektriğin perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden satışına imkan tanındı.

Bu kapsamda bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulmasının önü açıldı. Enerji Bakanlığı yetkilileri düzenleme sonrası GES kurulumlarında talebin arttığını belirterek, karar sonrası özelikle sanayi abonelerinin lisanssız elektrik üretim başvurularında büyük bir atış gözlemlendiğini ifade ettiler.

Düzenleme öncesi sanayi tesislerinin GES başvurusu 670 megavatken o tarihten sonra 10 kattan fazla artarak başvurular 7 bin 609 megavata çıktı. Ayrıca teşvik sisteminde yapılan değişiklikle, lisanssız GES ve rüzgar enerjisi santralleri (RES) yatırımları 4. Bölge teşvik kapsamına alındı. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, son aylarda çatı tipi GES’lere yoğun ilgi olduğunu belirterek, elektrik fiyatlarının küresel anlamda artışı ve yatırımların 4. bölge teşvik kapsamına alınmasının etkili olduğunu kaydetti.

Yapılan başvurularda sanayi tesislerinin ağırlıkta olduğunu ifade eden Kaleli, “Bu yıl çatı tip GES kurulumunda 1.000 megavatın üzerine çıkarız diye tahmin ediyoruz. 2023’de de 1.500 megavatlık bir kurulum bekliyoruz” dedi. Kaleli, bunların da yaklaşık yüzde 90’ının sanayi tesisleri olmasını beklediklerini kaydetti.

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