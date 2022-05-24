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Tesla’nın Türkiye CEO’su uyardı: Tek satıcı biziz

24.05.2022 - 08:31
Tesla’nın Türkiye CEO’su uyardı: Tek satıcı biziz | Ekonomi Haberleri

Türkiye’deki satış, servis ve şarj ağı için çalışmalarını hızlandıran Tesla, lansman için gün saymaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre; Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer, lansmana kadar hiçbir aktif veya ön satış faaliyetleri olmadığını belirterek, “Tesla ürün ve servisleri sadece kendi mağazalarımızda ve kendi websitesimizde sunulacaktır” dedi. Kemal Geçer’in Tesla Türkiye CEO’su olmasının ardından, satış ve servis ekipleri de kuruldu. Lansman için gün sayan Tesla, hızlı şarj istasyonlarını İstanbul ve Bolu’da kurdu. Diğer şarj istasyonları da yolda.

Ancak bazı kişi ve kuruluşlar, Tesla bayisi olarak satış yapacaklarını iddia ederek ön sipariş toplamaya başladı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Tesla adına açıklama yapan CEO Kemal Geçer, “Türkiye için hazırlık çalışmalarımız Tesla hızında devam etmekte. Lansmana kadar hiç bir aktif satış veya ön satış faaliyetimiz yoktur. Tesla ürün ve servisleri sadece kendi mağazalarımızda ve kendi web sitesimizde sunulacaktır. Tesla’da bayilik sistemi olmayacak. İlk mağaza İstanbul’da daha sonra da İzmir ve Ankara’da açılacak” dedi.

Tesla Türkiye’deki servis ağının başına da, Ferrari Türkiye’nin eski servis müdürü Asil Sayar getirildi. Sayar, şarj istasyonlarının kurulmasından da sorumlu olacak.

 


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