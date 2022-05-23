Kadınlar, ürettiklerini satarak gelir elde edecek | Girişim Haberleri

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kurulan S.S. Balat İşleyen Eller Kadın Girişimi ve İşleme Kooperatirifi'nin lansmanı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Dursunbey’de eğitim veren BALMEK kursların eğitim gören kadınların kurduğu kooperatifte hem üretim yapılacak hem de satışlarla kadınların aile ekonomilerine katkı sağlanacak.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Dursubey Kaymakamı Rahmi Bulut, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, AK Parti Balıkesir İl Başkan vekili Abdullah Altıntaş, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Murat inan, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesi kesilen kooperatifte eğitim gören kursiyerlerin ürünleri oluşturulan fuaye alanında sergilendi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan kooperatifin kurulmasında emek veren herkese teşekkür etti. Kadınların artık üreterek kazanacaklarını hatırlatan Bahçavan, "2014 yılından bu yana emek verdiğimiz BALMEK bugün meyvesini verdi. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz, kadınlarımız artık el emekleri ile ürettikleri ürünleri hem e-ticaret üzerinden hem de oluşturulacak olan satış ofislerinden satacaklar. Dursunbey'e özgü, ürünleri de burada üreterek ilçemizin simgelerini Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanına ulaştıracaklar. İlçemize ve tüm kadınlarımıza hayırlı olsun."dedi.

Kooperatif Başkanı Sevgi Ağralı ise; "Uzun süredir emek verdiğimiz kooperatifimizin açılışını bugün itibari ile gerçekleştirdik. Artık biz kadınlar olarak Dursunbey’de üretimini yapacağımız ürünleri ekonomiye kazandıracağız. Özellikle geri dönüşüm ile ilgili birçok projemiz olacak. Ürünlerimiz şimdiden yoğun ilgi görüyor. Bize destek olan Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında müzik eğitimi alan öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirdi. Ardından ise oluşturulan sergiler protokol mensuplarınca ziyaret edildi.

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