gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 767 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1776 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 769 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük ise 753,72 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.19 itibarıyla yüzde 0,94 oranında yükselişle 767,95 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1253 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 144 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1783 dolar seviyesini; en düşük ise 1775 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında düşüşle 1776 dolardan işlem gördü.

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