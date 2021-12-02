2 Aralık güncel altın fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.47 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.21 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.1450 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5310 TL seviyesini görürken; kur saat 10.33 itibarıyla 13.4715 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.3540 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.2882 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 17.9528 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında yükselişle 96,07 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1321 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.06 seviyesinde bulunuyor.

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