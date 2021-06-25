‹ Önceki Haber Delta varyantı piyasaları etkiler mi? Delta varyantı piyasaları etkiler mi? Sonraki Haber › Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi

Gazprom'un doğal gaz ihracatında Euro'nun payı artıyor

25.06.2021 - 14:20
Gazprom'un doğal gaz ihracatında Euro'nun payı artıyor | Ekonomi Haberleri

Gazprom’un Başkanı Miller, “Bu yıl, Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz ihracatında Euro'nun payı yüzde 66’yı geçecek” dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Gazprom ihracatının bu yılın ilk 5,5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artarak 92,3 milyar metreküpe çıktığını belirtti.

Gazprom’un Avrupa’ya bu yıl 1000 metreküpte ortalama 240 dolar fiyatla 175 ila 183 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planladığına işaret eden Miller, “Avrupa, doğal gaz ihracatımızda ana pazar kalmaya devam edecek. Bu yıl, Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz ihracatında Euro'nun payı yüzde 66’yı geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.

##$HABER_1470476$##

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp için doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,34% Hacim : 10.616 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.392 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,7774 Değişim: 0,79%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7783
Açılış: 8,7087
10,4766 Değişim: 0,68%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4896
Açılış: 10,4059
501,31 Değişim: 0,86%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 502,86
Açılış: 497,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.