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Delta varyantı piyasaları etkiler mi?

25.06.2021 - 14:11
Delta varyantı piyasaları etkiler mi? | Piyasa Haberleri

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) yeni versiyonu olan delta varyantının ortaya çıkmasından sonra bazı ülkelerde vaka sayıları artırırken; piyasalar üzerinde şu an etkisi pek gözlenmese de önümüzdeki haftalarda bu yeni varyant etkisini hissettirebilir.

Piyasaların gündeminde önemli iki madde var: Biri ABD Merkez Bankasının para politikası (Fed) diğeri ise Delta varyantı… Delta varyantının ortaya çıkmasıyla başta ABD, İngiltere, İsrail, Hindistan, Rusya gibi ülkelerde vaka sayıları yükselmeye başladı.

Peki, neler olacak? Piyasalar yeniden delta varyantıyla dalgalanacak mı? Covid-19 vaka sayısı artışları yaşanan ülkelerde, ölüm sayıları sınırlı kaldığı için ekonomiler üzerine henüz bir etkisi görünmüyor. Dolayısıyla piyasalar şu anda delta varyantını pek dikkate almıyor. 

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Piyasalar üzerinde 2020 yılında olduğu gibi güçlü bir etki beklenmezken, birkaç ay sonra vaka ve can kaybı sayılarındaki artışa bağlı olarak, bu varyantın piyasalar üzerinde de kendini hissettirmesi mümkün olacaktır. Bu senaryoda ise olumlu taraf, Fed’in takvimini ötelemesi olacaktır.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü ve Bigpara yazarı Eral Karayazıcı, delta varyantının piyasalar üzerindeki olası etkisini değerlendirdi. Tüm detaylara videodan ulaşabilirsiniz.


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