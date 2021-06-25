‹ Önceki Haber Gazprom'un doğal gaz ihracatında Euro'nun payı artıyor Gazprom'un doğal gaz ihracatında Euro'nun payı artıyor Sonraki Haber › New York borsası rekorla açıldı New York borsası rekorla açıldı

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi

25.06.2021 - 15:28
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verecek.

Ukrayna, Dünya Bankası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ukrayna Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma Ukrayna Finans Bakanı Sergiy Marçenko ve Dünya Bankası Ukrayna Kıdemli Temsilcisi Klavdiya Maksimenko tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 350 milyon dolarlık kredi için Dünya Bankasına teşekkür etti. Şmıgal, kredinin Kovid-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen gruplar ve ekonominin güçlendirilmesi için kullanılacağını ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,34% Hacim : 10.616 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.392 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,7804 Değişim: 0,82%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7812
Açılış: 8,7087
10,4803 Değişim: 0,71%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4896
Açılış: 10,4059
501,15 Değişim: 0,82%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 502,86
Açılış: 497,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.