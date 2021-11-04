  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Gazprom Başkanı iddialar için 'garip' dedi
‹ Önceki Haber Fed'in kritik kararı sonrası piyasalarda ilk tepki! Fed'in kritik kararı sonrası piyasalarda ilk tepki! Sonraki Haber › Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Gazprom Başkanı iddialar için 'garip' dedi

04.11.2021 - 09:14
Gazprom Başkanı iddialar için 'garip' dedi | Ekonomi Haberleri

Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdığı yönündeki iddiaları "garip" bulduğunu söyledi.

Amsterdam'da düzenlenen Flame enerji ve doğal gaz konferansına çevriçi olarak katılan Burmistrova, Gazprom'un Avrupalı müşterilerine gaz ihracatını artırdığını ifade etti.

Burmistrova, Gazprom'un, Avrupa pazarını dengeli ve öngörülebilir olarak görmek istediğini belirterek, "Bu bağlamda Gazprom'un eylemlerinin Avrupa'da gaz fiyatlarının artmasına neden olduğu yönündeki suçlamaları duymak bizim için garip" ifadesini kullandı.

Gazprom'un düşük ya da rekor doğal gaz fiyatlarıyla ilgilenmediğini vurgulayan Burmistrova, "Rekor gaz fiyatları Avrupa'da gaz talebinin düşmesine yol açıyor, bu da üretici ve tedarikçi olarak çıkarlarımızla açıkça çelişiyor." diye konuştu.

Burmistrova, yılın başından bu yana AB'nin kendi gaz üretiminin 10 milyar metreküp düştüğüne ve Avrupa pazarına LNG arzının keskin bir şekilde azaldığına dikkati çekti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 3-4 ayda keskin bir şekilde arttı. 6 Ekim'de vadeli işlemler, 1937 dolarla tarihi yüksek seviyeden işlem gördü.

Uzmanlar, düşük depolama kapasitesinin, Rusya'dan gelen sınırlı arzın ve Asya'daki yüksek LNG talebinin doğal gaz fiyatlarını artırdığını belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim'de Gazprom'a Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerine pompalanan yakıt miktarını artırma talimatı verdi. Ardından Avrupa'daki gaz fiyatları düşmeye başladı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.576 Değişim: 1,85% Hacim : 25.780 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.562 04.11.2021 Yüksek 1.577
Açılış: 1.562
9,6889 Değişim: 0,50%
Düşük 9,6257 04.11.2021 Yüksek 9,7680
Açılış: 9,6407
11,2225 Değişim: 0,20%
Düşük 11,1804 04.11.2021 Yüksek 11,2940
Açılış: 11,2006
559,01 Değişim: 1,92%
Düşük 547,75 04.11.2021 Yüksek 562,64
Açılış: 548,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.