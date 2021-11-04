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Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

04.11.2021 - 09:52
Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

Kredi değerlendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Artan ihracat geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi için Moody's, 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı.

Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. 


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