Fed'in kritik kararı sonrası piyasalarda ilk tepki! | Piyasa Haberleri

Fed, piyasalara beklediğini verdi ve kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayacağını duyurdu. Fed'in kararı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım toplantısı sonuçlandı. Küresel piyasalar açısından toplantının en kritik gündem maddeleri, varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili kesinti kararı çıkıp çıkmayacağı ve takvimin netleşmesi konularıydı.

FED’DEN KRİTİK KARAR GELDİ

Fed, varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacağını duyururken; varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldığını açıkladı. Fed ayrıca, aralık ayında varlık alımı azaltma hızı artıracağı mesajını verdi.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed’in kritik mesajları öncesi 1758 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti. Fed öncesi 1765 dolar seviyesinde bulunan ons altın, sonrasında 1761 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 21.44 itibarıyla 1767 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi, Fed'in açıklamaları sonrası önce aşağı hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve karar öncesi seviyelerine döndü. Dolar endeksi şu dakikalarda ise 94,07 seviyelerinde hareket ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de, yükselişe geçerek 1,60 seviyesine kadar tırmandı.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi 1,1583 seviyesinde bulunurken, sonrasında 1,1576 ile 1,1609 arasında dalgalandı.

DolarTL ise, 9,67 TL seviyesinde bulunurken; Fed sonrası yatay hareket ederek şu sıralarda 9,64 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı Fed öncesi 549 TL'de bulunurken; sonrasında 547 TL ile 551 TL arasında dalgalandı. Gram altın şu dakikalarda ise 549 TL seviyesinde bulunuyor.

"FAİZ KONUSUNDA SABIRLI OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı basın toplantısında öne çıkanlar şöyle:

* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler Covid ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.

* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.

* Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Temel beklentimiz tedarik zinciri sorunlarının gelecek yıl da devam edeceği yönünde. Eğer enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz.

POWELL KASIM TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Powell, eylül ayında gerçekleşen toplantıda tapering’in zamanlamasıyla ilgili kasım ayı toplantısını işaret etmiş ve varlık alımlarının 2022 yılı ortasına kadar sonlandırılacağı açıklamasında bulunmuştu. Fed, Covid-19 pandemisinin başından bu yana her ay 120 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştiriyordu.

PİYASALARDA OLASI SENARYOLAR

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

Fed’in varlık alımlarında kesinti kararı alması herhangi bir piyasa etkisi yaratmadı. Piyasalar bu faktörü 2021 ilk yarısında yeterince fiyatlamıştı. Önem verilen ve piyasa etkisi yaratma potansiyeli yüksek olan, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını ne zaman başlatacağıydı ve basın konferansında soruların önemli kısmı bu konuda geldi.

Powell güvercin sayılabilecek bir tonlama ile bu konuda acele etmeyeceklerini önceliklerinin ekonominin tamamen sağlığına kavuştuğunu görmek olacağını ifade etti.

Daha kritik konu Fed başkanının enflasyona yönelik değerlendirmeleriydi. Powell, her ne kadar geçici söylemini yumuşatmış olsalar da halen favori senaryolarının önümüzdeki yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde enflasyonun normale yakınsaması olduğunu ifade etti.

Aksi bir gelişim erken ve yüksek oranda faiz artırımlarını gerektireceği için piyasa bu açıklamayı duyunca rahatladı ve borsa endeksleri değer kazandı, dolar endeksi ılımlı biçimde geriledi.

Altın ise bu havadan yararlanamadı çünkü ABD tahvil faizleri ölçülü de olsa yukarı gitti.

Toplantı öncesi piyasa aktörlerinin önemli bir bölümü Fed’in faiz artırımlarını 2022 ortasında başlatacağı görüşündeydi. Powell’ın açıklamaları bunun sonbahara, hatta yılsonuna dahi kalabileceğine işaret etti.

Altın adına ötelenmiş olsa da ufuktaki faiz artırım döngüsü beklenen kötü haber ve biz bir süre daha bu cephede yatay & ölçülü negatif seyre şahit olabiliriz.

Borsa endeksleri ekim başından beri değer kazanıyor ve Fed bu seyri değiştirecek bir sinyal üretmedi.

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