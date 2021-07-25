Fuarcılık devi için iflas kararı | Ekonomi Haberleri

Türkiye fuarcılık sektörünün bilinen firmalarından CNR Uluslararası Fuarcılık AŞ’nin iflasına karar verildi. Şirkete yönelik iflas kararının gerisinde 800 bin Euro’luk bir alacak yer aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ'ye karşı 800 bin Euro’luk alacak davası açtı. Bakırköy Ticaret Mahkemesi, alacak davası açan şirketi haklı buldu. Yerel mahkeme kararını onadı. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ tarafı, kararı Yargıtay’a taşıdı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Dava dosyasının Yargıtay süreci devam ederken Flap Kongre bu kez CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ’nin iflasını istedi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçen şubat ayı sonunda açılan davada karar 13 Temmuz günü çıktı. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine ilişkin süreç de başladı. Şirketin tasfiyesine ilişkin süreci Bakırköy 1. İcra Dairesi yürütecek. CNR Fuarcılık tarafının, anılan karara itiraz hakkı bulunuyor.

‘YARGITAY’I BEKLİYORUZ’

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, yargı sürecinin devam ettiğine işaret ederek “Bahsi geçen Ankaralı bir firmaya 8 yıl önce bir yer kiraladık. Yaptığımız sözleşmede mücbir sebep dışında iptalin söz konusu olmayacağı net bir şekilde ifade edilmişti. Ancak ortada mücbir bir sebep olmamasına rağmen etkinlikten 3 ay önce, sözleşmeyi iptal etmek istediler. Ve yerel mahkemede dava açıldı. Biz de yerel mahkemede davayı kaybedince Yargıtay’a duruşmalı itirazda bulunduk. Yargıtay da talebimizi kabul etti. Ve 14 Eylül 2021 tarihine gün verdi. Yargıtay’ın alacağı karara göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

"GÜVENLİK ZAAFİYETİ YAŞANMADI"

Bu arada, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, konuya ilişkin 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada ise şu görüşlere yer verdi: “Malumunuz grubumuza ait şirketlerden birisi hakkında Bakırköy Mahkemesi İflas kararı vermiştir. Kararın gerekçesi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak kongreye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik güçlerinin Sayın Cumhurbaşkanı’nın güvenliğini koruyamayacağı gerekçesi esas olmuştur. Oysa CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde Sayın Cumhurbaşkanı ve birçok ülke Cumhurbaşkanı, devlet adamı ziyaretlerde bulunmuş hiçbir zaman bir güvenlik zafiyeti asla söz konusu olmamıştır.

Asıl zafiyet kararı veren mahkemenin dayandığı hukuka, ülke saygınlığına ve gerçeğe aykırı gerekçelerdir. Elbette Yüksek Mahkeme Yargıtay’da adalet yerini bulacaktır. Ayrıca kararı veren Sayın Yargıçlar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca inceleme ve soruşturma yapılması hususunda gerekli başvuru en kısa sürede yapılacaktır.”

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