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Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta

25.07.2021 - 11:24
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta | Ekonomi Haberleri

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

 

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.

Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

"GREV KARARI ALMASI GEREKEN SENDİKALAR VAR"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, AA muhabirine açıklamasında, sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan iş yerlerinde müzakere süresinin 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkati çekti.

Sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak istediklerini vurgulayan Ağar, "Bu, çalışanlar ve aileleri ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir sözleşme. Herkesin gözü burada. Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükümetin yeni teklifi, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı." dedi.

"TEKLİF MÜZAKERE EDEBİLECEK SEVİYEDEYSE UZLAŞILIR"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek, görüşmelerin uzamasının kimseye fayda sağlamadığını söyledi.

Hükümetten bu hafta yeni ve tatmin edici bir teklif beklediklerini ifade eden Yıldız, "Görüşmelerin başından beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz. Bu teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır." dedi.


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