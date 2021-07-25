Dış cepheye şirket ismi yazana vergi | Ekonomi Haberleri

İnşaat firmalarının binaların dış yüzeyine yazdıkları şirketin ismi ve telefonun vergiye tabi olduğu anlaşıldı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, “İnşaat firmalarının isim, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir” görüşünü verdi.

İSTİSNA YOK

Mükellefler vergi mevzuatında tereddüt yaşamaları halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelge sistemi üzerinden sorularını sorabiliyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı da verdiği yanıtları kendi internet sitesindeki özelge bölümünden yayımlıyor. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na inşaat firmaları tarafından, firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine, pano ya da levha olmaksızın, tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans kullanılarak yazılmasının Belediye Gelirleri Kanunu’na göre ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı soruldu. Özelgede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatılarak, yasanın “istisna ve muaflıklar” başlıklı 14’üncü maddesinde ilan ve reklam vergisine ilişkin istisna ve muaflıkların düzenlendiği maddede binaların dış yüzeylerine pano ya da levha olmaksızın firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin yazılmasına ilişkin bir istisna veya muafiyetin yer almadığı vurgulandı.

VERGİYE TABİ

Aynı yasada ‘tarife ve nispet’ başlıklı 15’inci maddede, ilan ve reklamın içeriğine göre alınması gereken en az ve en çok vergi tutarının gösterildiği tarifenin yer aldığı hatırlatılarak, çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınacağı belirtildi. Aynı maddede herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüz ölçümünün esas alınacağı kaydedildi.

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