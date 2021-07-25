‹ Önceki Haber Turizmcinin bayram sevinci Turizmcinin bayram sevinci Sonraki Haber › Fuarcılık devi için iflas kararı Fuarcılık devi için iflas kararı

Dış cepheye şirket ismi yazana vergi

25.07.2021 - 09:13 | Son Güncelleme :
Dış cepheye şirket ismi yazana vergi | Ekonomi Haberleri

İnşaat firmalarının binaların dış yüzeyine yazdıkları şirketin ismi ve telefonun vergiye tabi olduğu anlaşıldı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, “İnşaat firmalarının isim, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir” görüşünü verdi.

İSTİSNA YOK

Mükellefler vergi mevzuatında tereddüt yaşamaları halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelge sistemi üzerinden sorularını sorabiliyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı da verdiği yanıtları kendi internet sitesindeki özelge bölümünden yayımlıyor. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na inşaat firmaları tarafından, firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine, pano ya da levha olmaksızın, tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans kullanılarak yazılmasının Belediye Gelirleri Kanunu’na göre ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı soruldu. Özelgede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatılarak, yasanın “istisna ve muaflıklar” başlıklı 14’üncü maddesinde ilan ve reklam vergisine ilişkin istisna ve muaflıkların düzenlendiği maddede binaların dış yüzeylerine pano ya da levha olmaksızın firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin yazılmasına ilişkin bir istisna veya muafiyetin yer almadığı vurgulandı.

VERGİYE TABİ

Aynı yasada ‘tarife ve nispet’ başlıklı 15’inci maddede, ilan ve reklamın içeriğine göre alınması gereken en az ve en çok vergi tutarının gösterildiği tarifenin yer aldığı hatırlatılarak, çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınacağı belirtildi. Aynı maddede herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüz ölçümünün esas alınacağı kaydedildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,21% Hacim : 3.965 Mio.TL Son veri saati : 11:28
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5861 Değişim: 0,44%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1172 Değişim: 0,49%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
500,08 Değişim: 0,93%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.